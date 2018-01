Jugendliche Fahrraddiebe erwischt

In Elsbethen (Flachgau) sind Samstagabend drei jugendliche Fahrraddiebe erwischt worden. Das Trio - 15 bis 17 Jahre alt - war von Zeugen beobachtet und verfolgt worden.

Die Jugendlichen zwickten in Elsbethen mit einem Bolzenschneider das Schloss eines abgestelltes Fahrrades ab. Ein 23-Jähriger sah das, verständigte die Polizei und nahm gemeinsam mit seinem 34-jährigen Nachbarn, dessen Fahrrad zuvor gestohlen worden war, die Verfolgung des Trios auf. Die Jugendlichen wurden bei der S-Bahn-Station Elsbethen gestoppt und von den in der Zwischenzeit eingetroffenen Polizeistreifen zur Vernehmung auf die Inspektion gebracht. Der 34-Jährige bekam sein Fahrrad sofort wieder zurück.

Trio auch in Hallein aktiv

Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die drei Jugendlichen zuvor mit der gleichen Vorgangsweise ein Fahrrad am Bahnhof in Hallein gestohlen sowie ein weiteres, nicht versperrtes Rad mitgenommen hatten. Dieses Diebesgut wurde in Elsbethen sichergestellt. Die Beschuldigten werden angezeigt. Weitere Ermittlungen sollen noch folgen.