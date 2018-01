Absturz nach Rauferei: 21-Jähriger verletzt

Nach einer Rauferei am Parkplatz eines Lokals in Anif (Flachgau) ist Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 21-Jähriger drei Meter tief über eine Mauer gestürzt. Der Mann musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Der 21-jährige Tennengauer war gegen 4.30 Uhr mit einem bisher unbekannten Mann auf dem Parkplatz aneinandergeraten. Nach Beschimpfungen wurden die beiden auch handgreiflich. Dabei stieß der Mann den 21-Jährigen über eine Böschung. In weitere Folge fiel der Tennengauer dann noch über die etwa drei Meter hohe Mauer.

Der 21-Jährige wurde verletzt ins Salzburger Landeskrankenhaus eingeliefert. Sein Kontrahent entkam unerkannt. Die Polizei ermittelt aber noch weiter.

