Fünf Verletzte durch Wunderkerze auf Christbaum

Eine Wunderkerze am Christbaum hat Samstagabend zu einem Zimmerbrand in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) geführt: Fünf Personen, darunter zwei Kinder, mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Der Brand brach gegen 18.15 Uhr aus - zu diesem Zeitpunkt waren sechs Personen in dem Zweifamilienhaus. Das Rote Kreuz musste fünf von ihnen versorgen, darunter auch die zwei Kinder (vier Jahre und sechs Monate alt). Eine Person, die mit einem Feuerlöscher versucht hatte, den Baum zu löschen, erlitt laut Feuerwehr eine schwere Rauchgasvergiftung.

Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße

Starke Rauchentwicklung

Die zwei Unverletzten waren auf den Balkon des Gebäudes geflüchtet, von wo sie die Feuerwehr in Sicherheit brachte. Die Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Spitäler Schwarzach und Zell am See gebracht.

Die 35 Mann der Feuerwehr hatten den Brand rasch gelöscht - allerdings war wegen der starken Rauchentwicklung ein schwerer Atemschutz nötig. Wie hoch der Sachschaden in dem Haus ist, ist nicht bekannt.

