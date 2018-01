Sanitäter bedroht und eingesperrt

Samstagnachmittag hat ein 26-jähriger Mann in Salzburg-Lehen drei Rotkreuz-Mitarbeiter mit einem Pfefferspray bedroht und sie auch in seiner Wohnung eingesperrt. Der Mann wurde schließlich verhaftet und in die Justizanstalt gebracht.

Der amtsbekannte 26-jährige Salzburger drehte gegen 16.30 Uhr durch: Laut Polizei soll er gedroht habe, drei Rotkreuz-Mitarbeiter zu töten. Dieser Drohung habe er durch Schläge gegen die Tür und den vorgehaltenen Pfefferspray Nachdruck verliehen. Zudem hatte er die Sanitäter in seiner Wohnung eingesperrt.

Mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Mehrere Polizeistreifen konnten den Mann schließlich überwältigen und festnehmen. Die Beamten stellten den Pfefferspray und auch 80 Gramm einer suchtgiftverdächtigen Substanz sicher. Der 26-Jährige, gegen den ein behördliches Waffenverbot besteht, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Er wird jetzt wegen des Verdachts der schweren Nötigung angezeigt.

Link: