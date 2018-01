Extremer Rettungseinsatz für zwei Snowboarder

Einen extrem gefährlichen Einsatz haben vier Bergretter in Sportgastein (Pongau) am Samstag bis in die Nacht hinein zu absolvieren gehabt: Bei Föhnsturm und hoher Lawinengefahr holten sie zwei Snowboarder aus gefährlichem Gelände.

Die beiden Boarder - ein Deutscher und ein Wiener - waren Samstagnachmittag von der Seilbahn in Sportgastein ins freie Gelände gefahren, hatten dort aber die falsche Abfahrtsroute gewählt und landeten in extrem gefährlichem Gebiet. Gegen 14.40 Uhr alarmierten die beiden per Handy die Einsatzkräfte.

In Eisklettergelände geraten

Die Snowboarder hatten sich in die „Eisarena“ verirrt, die bei Eiskletterern sehr beliebt ist. „Das Tal schaut von oben sehr schön aus und lädt dazu ein, reinzufahren, endet dann aber als steiles und felsiges Eisgelände“, sagte Roland Pfund, Leiter der Bergrettung Bad Gastein.

Doch da der Föhnsturm am Alpenhauptkamm so stark war, konnten die beiden nicht vom Hubschrauber aus geborgen werden. Stattdessen setzte der Polizeihelikopter die vier Bergretter aus Bad Gastein etwas oberhalb der beiden Deutschen ab und musste wegen des Sturms gleich umkehren.

Retter querten Gebiet, wo Eiskletterer verunglückte

Für die vier Bergretter hatte damit eine sehr gefährliche Hilfsaktion begonnen, schilderte Einsatzleiter Gerhard Kremser: „Unter extrem hoher Lawinengefahr haben wir das Gebiet gequert, um zum Höhkarsteig zu kommen.“ Die beiden Snowboarder mussten mittels Seilsicherungen geborgen werden, was viele Stunden dauerte: „Wir mussten das Gebiet in der vereisten Wand, wo vor drei Wochen ein tödlicher Lawinenunfall eines Eiskletterers war, unter vielen Schwierigkeiten, wie eben akuter Lawinengefahr und Dunkelheit, queren“, so Kremser.

Mit Hilfe von Bergrettern von unten im Tal gelang es schließlich, die beiden Boarder wohlbehalten über das steile und felsige Eisgelände ins Tal zu bringen. Elf Mann stiegen von unten auf und bereiteten die Bergung durch das 300 Meter lange Seilgelände vor. Gegen 21.00 Uhr konnte der Hilfseinsatz nach sechs Stunden beendet werden.

