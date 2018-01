Mammut-Tour für 150 Perchten

Rund 150 Perchten und Sagenfiguren waren am Samstag den ganzen Tag kreuz und quer durch Bad Hofgastein (Pongau) unterwegs - beim großen Pongauer Perchtenlauf. Mit ihren Referenzen sollen sie Glück für das neue Jahr bringen.

Der Pongauer Perchtenlauf findet abwechselnd im Gasteiner Tal, in Altenmarkt, Bischofshofen und St. Johann statt. Schon am Neujahrstag waren die Perchten heuer in Bad Gastein unterwegs, am Dreikönigstag war Bad Hofgastein dran.

Kappen bis zu 50 Kilo schwer, zehn Stunden Gehzeit

Die Beteiligten des Perchtenlaufes hatten einen langen Tag: Schon um 7.00 Uhr brachen die Gasteiner Perchten auf und gingen vom Ortsteil Remsach über Gadaunern Richtung Ortszentrum Bad Hofgastein. Rund 15 Kilometer wurden in zehn bis elf Stunden reiner Gehzeit absolviert. Entlang des Weges erteilen sie den Anrainern bis zu 400 Referenzen - ein Neujahrsgruß mit Musik, Tanz und einer Verneigung.

Die Kappen der Perchten sind aufwendig gestaltet: Sie sind zum Großteil mit bunten Blumen, zahlreichen Spiegeln, Gamsbärten und Ketten geschmückt, bis zu 2,70 Meter hoch und teilweise bis zu 50 Kilogramm schwer. Die schwerste ist die Rotwildkappe, die mit Jagdtrophäen auisgestattet ist. Darunter steckte am Samstag Thomas Pichler: „Wir haben sie auf 47 Kilogramm hingebracht und wir tauschen zu zweit. Alleine ginge es nicht.“

Auch Dorfgasteiner machten mit

Unter den 31 Kappenträgern ist erstmals auch eine Kappe aus Dorfgastein mit dabei - nämlich Bernhard Schachner: „Jetzt ist das ganze Tal wieder vereint. Es sind alle Gemeinden dabei. Wir freuen uns, dass wir die Dorfgasteiner da vertreten dürfen.“ Aus der Vielzahl der Schönperchten sticht die Schiachkappe heraus: „Ich bin der einzige, der den ganzen Unrat und das, was kein Mensch mehr braucht, mitnehmen darf“, sagt Träger Gerhard Zembacher.

Auch die Habergoaß wurde frisch renoviert und erstmals seit 100 Jahren wieder auf vier Beinen unterwegs: „Jetzt haben wir wieder einmal einen gefunden, der sich bereiterklärt, hinten mitzulaufen“, sagt Habergoaß-Treiber Rudi Grager.

Perchtenbrauch geht auf das Mittelalter zurück

Der Gasteiner Perchtenbrauch geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Die Perchten zogen lange Zeit in der Nacht von Haus zu Haus: „Damals war’s ein verbotener Brauch“, schildert Perchtenhauptmann Andreas Mühlberger. „Durch den Besuch von Kaiser Ferdinand 1837 ist er von der Nacht in den Tag verlegt worden. Seitdem gehen wir so.“

Begleitet werden die Schönperchten von Schiachperchten, Hexen und zahlreichen weiteren Figuren, die mitunter überraschen - so wie die von Harald Schaireiter dargestellte Frau Perchta: „Die stellt das Gute und das Böse in einem dar. Sie hat eine gute Seite und eine böse Seite.“ Das Schleiferweibl verteilt scharfe Klingen für die Herrn. Ebenfalls für die Fruchtbarkeit zuständig sind der schöne und der schiache Hanswurst. Fangen Mädchen oder Frauen die von ihm geworfene Puppe, bedeutet das Kindersegen. Kaminkehrer, Zapfenmandl und Werchmandl waren teilweise gefährlich unterwegs. Von hoch oben warfen sie Schnee auf die Zuschauer. Bis zum Abend dauerte der von vielen Schaulustigen beobachtete Zug durch Bad Hofgastein.

