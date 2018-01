Flachau: Ein Ort verfünffacht sich in der Saison

Im Skiwinter wachsen die Tourismuszentren in Salzburg gewaltig an: So verfünffacht der 2.800-Einwohner-Ort Flachau (Pongau) in der Hochsaison seine Einwohnerzahl. Zu den Skitouristen kommen auch noch Saisonarbeitskräfte.

10.000 Touristenbetten hat Flachau - und in den Weihnachts- und Semesterferien sind sie so gut wie voll. Dazu kommen noch gut 2.000 Saisonarbeiter, die für durchschnittlich vier Monate in Flachau bleiben. In der Hochsaison gibt es damit rund 15.000 Menschen pro Woche in dem 2.800-Einwohner-Ort zu versorgen.

„Das ist natürlich eine Herausforderung, wo wir das ganze Jahr gefordert sind“, weiß Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP). „Zum einen müssen wir beim Kanal, beim Reinhalteverband vorsorgen, wir müssen auch genügend Wasser zur Verfügung stellen - und auch die Infrastruktur, was die Verkehrswege betrifft. Da sind wir das ganze Jahr gefordert, um das im Winter bereitstellen zu können.“

Winter das Zugpferd, Sommersaison holt auf

Die Saisonarbeiter in Flachau kommen zurzeit aus Holland, Ungarn, Deutschland oder Schweden. Einer von ihnen ist Viktor Fridolfsson: „Freunde meiner Eltern haben ein Haus in Flachau, also war ich als Kind jeden Winter hier. Jetzt arbeite ich hier und bleibe bis April, also für die gesamte Saison. Mein Job ist es, Drinks für die Gäste zu mixen.“

Die Saisonarbeiter können nur noch teilweise in den vorhandenen Personalhäusern der Hotelleriebetriebe untergebracht werden. Das in Unterkünfte für sie investierte Geld soll sich dann auch im Sommertourismus auszahlen: „Flachau macht 860.000 Nächtigungen im Winter, aber mittlerweile 400.000 im Sommer“, sagt Tourismusobmann Eugen Fischbacher. „Wir haben im Sommertourismus in den letzten fünf Jahren ein Wachstum von knapp 35 Prozent. Ein großer Teil dieser Mitarbeiterunterkünfte ist natürlich auch im Sommer benötigt und belegt.“

Riesenaufwand auch für Damen-Weltcuprennen

Der Damen-Weltcupslalom Flachau am 9. Jänner sorgt für einen zusätzlichen Schub aus touristischer Sicht. Mit dem Besucher-Ansturm steigt auch die Vorsicht der Gemeinde. Für das Promirennen und den Nachtslalom der Damen werden zusätzliche Sicherheitskräfte benötigt. „Wenn Weltcup ist, dann kommen noch so an die 30 Polizisten dazu, die für Sicherheit sorgen und schauen, dass der Verkehr funktioniert“, sagt Bürgermeister Oberreiter.

Der Wintertourismus hat Flachau strukturell und baulich stark verändert: Das kleine Dorf im Gebirge ist heute ein Schwergewicht unter den Wintersportorten.