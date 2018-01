250 Jahre alte Krippe aufwendig restauriert

Seit dem Dreikönigstag ist in der Kirche von Scheffau im Lammertal (Tennengau) ein rund 250 Jahre altes Krippen-Kleinod wieder in voller Pracht zu sehen. Die Figuren der Heiligen Drei Könige samt Gefolge wurden frisch restauriert.

Zunächst gab es für die Scheffauer Krippe nur die Heilige Familie: Maria, Josef und das Jesuskind. Dass die weiteren Figuren der Magier aus dem Morgenland samt Tieren und umfangreichen Gefolge gefunden wurden, war ein Zufall, schildert Anna Rainer vom Krippenbauverein Kuchl: „Da war ein großer Karton - und da waren die Figuren drinnen. Alle waren verstaubt und ganz einfach vernachlässigt. Die hat kein Mensch herausgetan.“

Heute sieht man den prächtigen Figuren dieses Schicksal nicht mehr an. In neun Monaten Arbeit wurden sie ausgebessert, gewaschen und geputzt: „Somit ist eine wunderschöne alte Krippe wieder instandgesetzt worden“, freut sich Rainer. „Mit so einem Juwel hat niemand gerechnet. Das sind so wertvolle Figuren - ich freue mich voll drüber, dass es die noch immer gibt.“

Figuren mit Rechnungen von 1730, 1740 ausgestopft

Wer die Figuren angefertigt oder wer sie bezahlt hat, ließ sich nicht eindeutig ermitteln. Die kostbaren Materialen deuten aber darauf hin, dass Klosterschwestern hier Hand angelegt haben. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Figuren aus dem 18. Jahrhundert stammen: „Wie zu restaurieren angefangen habe, habe ich auch die Rockerl ausgewischt und den Staub heruntergeblasen. Dann habe ich das Rockerl aufgehoben. Dann habe ich gesehen, dass die zum Ausstaffieren teilweise alte Rechnungen verwendet haben. Die sind teilweise von 1730 und 1740.“

Die mehr als 40 Figuren der Krippe sind in der Kirche in Scheffau bis zu Maria Lichtmess, also bis zum 2. Februar zu bewundern.