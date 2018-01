Schwerverletzter bei Geburtstagsfeier

Mit einem Schwerverletzten hat in der Nacht auf Samstag eine Geburtstagsfeier in einem Hotel in der Stadt Salzburg geendet: Das Geburtstagskind schlug nämlich seinem jüngeren Bruder mit einem Bierglas ins Gesicht.

Der Streit eskalierte kurz vor Mitternacht: Das 39-jährige Geburtstagskind aus dem Flachgau war mit seinem um vier Jahre jüngeren Bruder in Streit geraten. Schließlich griff der Mann zu einem Bierglas und schlug es dem Jüngeren ins Gesicht.

Der Bruder erlitt dadurch schwere Schnittverletzungen im Gesicht. Er musste vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht worden. Über den Grund für die Auseinandersetzung gibt es laut Polizei bisher keine Hinweise.

Aschenbecherwurf in Lokal

Etwa zwei Stunden später gerieten zwei Frauen in einem Lokal in der Stadt Salzburg aneinander: Dabei riss eine 30-Jährige eine 18-Jährige zunächst an den Haaren und versuchte sie in den Rücken zu treten. Da ihr das nicht gelang, warf sie mit einem Aschenbecher nach der Jüngeren. Doch dieser verfehlte sein Ziel knapp. Die 30-Jährige wird jetzt wegen versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.