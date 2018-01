Drogenproblematik bleibt „Dauerbrenner“

Beim Landesgericht Salzburg hat am Freitag der erste Prozesstermin des noch sehr jungen neuen Jahres im Zusammenhang mit Drogenhandel stattgefunden. 2017 ist die Drogenszene in Salzburg stabil geblieben.

Das sagen Polizei und Drogenberatung. Trotzdem haben sie auch 2018 alle Hände voll zu tun. Ein 25-jähriger Kroate hat im Pinzgau mit Cannabis und Ecstasy gehandelt. Zehn Monaten Haft, der Großteil auf Bewährung, lautete am Freitag das Urteil. Ein Monat muss der Kroate tatsächlich hinter Gitter.

Generell ist die Drogenszene für die Salzburger Polizei ein Dauerthema. Immer wieder seien die Beamten mit neuen Herausforderungen konfrontiert, schildert Karl-Heinz Pracher vom Landeskriminalamt Salzburg.

„Immer mehr Jüngere konsumieren Suchtgift“

„Wir ermitteln sehr intensiv bei strukturierten Täterorganisationen und sind auch bei Ermittlungen im Internet und im Darknet viel mehr eingebunden, zumal dort doch sehr viele Bestellungen eingehen. Weiters sind wir mit Straßenhandel konfrontiert und damit, dass immer jüngere Personen Suchtgift konsumieren und zum Teil auch mit Suchtgift handeln.“

Im Jahr 2017 haben die Kriminalisten 33 größere Suchtgiftfälle in Salzburg aufgeklärt. Mehr als 500 Personen waren 2017 bei der Drogenberatung im Land Salzburg. Die Gespräche seien oft eine Herausforderung, sagt der Leiter des psychosozialen Dienstes beim Land, Bernhard Hittenberger.

Herausforderung für psychosozialen Dienst

„Zunächst gilt es einmal, Motivation aufzubauen, dass der Klient oder Patient auch Maßnahmen zustimmt, die der weiteren Behandlung dienen - entweder in Richtung Abstinenz oder in Richtung eines Substitutionsprogrammes. In weiterer Folge sollte es dann zumindest zu einer Reduktion des Konsums kommen, wobei der bessere Erfolg natürlich eine Weiterführung in Richtung Abstinenz oder Drogenfreiheit wäre. Das ist allerdings nicht in allen Fällen erreichbar.“

Die häufigsten Drogen sind Cannabisprodukte. Leicht steigend ist in Salzburg aber auch der Konsum von synthetische Aufputschdrogen wie Ecstasy oder Speed.

