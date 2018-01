René Kollo gab Abschiedskonzert in Salzburg

Opernstar René Kollo hat am Donnerstag auf seiner Abschiedstournee in Salzburg Station gemacht. Mit beliebten Melodien und „Ohrenwürmern“ verwöhnte er seine Fans im Mozarteum und rührte sie zu Tränen.

Vor wenigen Wochen hat Kollo seinen 80. Geburtstag gefeiert und verabschiedet sich von seinem Publikum mit großen Konzerttourneen. Im Großen Saal des Mozarteums sangt René Kollo Gassenhauer, die von seinem Vater Willi Kollo stammen und bot ein buntes Programm mit viel leichter Kost. Zusammen mit der russischen Sopranistin Natalia Ushakova widmete sich René Kollo beliebten Operettenmelodien von Franz Lehar.

ORF

„Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und scheinbar hat es den Leuten gefallen. Denn überall, wo ich bin und auch pressemäßig ein bisschen was dafür passiert, kommen die Gäste“, sagt René Kollo.

Besucherin: „Ich habe geweint“

In Salzburg wurden diese mit einer Signierstunde belohnt und konnten in persönlichen Kontakt mit ihrem Idol treten. „Ich habe geweint“, sagte nach dem Konzert etwa Brigitte Rieder-Bernold aus Salzburg. „Ich bin jetzt schon über 70, und das ist Musik aus unserer Zeit. Wir kennen alle Texte auswendig.“ Dem schloss sich auch Maria Grubmüller aus Salzburg an. „Er hat Gott sei Dank noch immer dieselbe Stimme wie früher und hat auch noch immer denselben Charme“, sagte Grubmüller.

ORF

„Er hat ein Repertoire ausgewählt, das er jetzt noch singen kann, und das ich auch gut so. Ich freue mich wirklich, dabei gewesen zu sein“ resümierte Machgo Neuen aus Luxemburg. Bemnächst startet René Kollo seine große Abschiedstournee durch Deutschland.

René Kollo gab Abschiedskonzert in Salzburg Opernstar René Kollo hat am Donnerstag auf seiner Abschiedstournee in Salzburg Station gemacht. Mit beliebten Melodien und „Ohrenwürmern“ verwöhnte er seine Fans.

Links: