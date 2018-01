Hallein: Auto in der Salzach versunken

In Hallein ist Freitagnachmittag ein leeres Auto in der Salzach entdeckt worden. Jugendliche dürften es laut Polizei absichtlich in den Fluss gefahren haben. Personen waren nicht im Fahrzeug.

Eine Fahndung nach drei Burschen brachte bisher kein Ergebnis. Der Besitzer des Kleinbusses hatte Alarm geschlagen, dass sein Wagen ins Wasser gerollt sei. Weil das Auto flussabwärts trieb, musste das Wasser im Kraftwerksbereich um etwa zwei Meter abgesenkt werden. Auch das Kraftwerk wurde abgeschaltet.

Fahrzeug in 14 Metern Tiefe gefunden

Die Schwierigkeit für die Feuerwehrtaucher war, das Fahrzeug überhaupt zu lokalisieren. Gefunden wurde es schließlich in 14 Metern Tiefe. Für die Bergung ist ein Kran im Einsatz, auch der Einsatz von Hebeballons war notwendig. Es war wie gesagt niemand im Auto. Der Kleinbus konnte Freitagabend schließlich aus dem Wasser gezogen werden.