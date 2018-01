Briten-Tag am Salzburg Airport

Der Salzburger Flughafen steht am Samstag ganz im Zeichen der britischen Urlauber: Von den den insgesamt 92 Maschinen, die starten und landen, kommt ein Großteil aus Großbritannien und Irland.

Rund 25.000 Gäste steigen am 6. Jänner aus einem oder in einen Flieger steigen - es ist der erste große Urlauberansturm am Airport im neuen Jahr. Die treusten Wintergäste bleiben dabei die Briten und die Iren: Nach den Gästen aus Deutschland stellen sie die meisten Passagier in Salzburg. Am Samstag stehen unter anderem Flüge aus London, Birmingham, Manchester Liverpool und Dublin auf dem Plan.

Salzburg Airport

Auch wieder mehr Russen

Doch auch der russische Markt habe sich inzwischen erholt, heißt es von Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Im Jahr 2017 wurden wieder rund 19.000 Passagiere aus Russland gezählt. Heuer werden es fast doppelt so viele werden - nicht zuletzt deshalb, weil es seit Längerem nun wieder eine Direktverbindung zwischen Salzburg und Sankt Petersburg gibt.

Der nächste „Großkampftag“ am Salzburg Airport wird dann der 10. Februar. An diesem Tag stehen 107 Landungen am Flugplan.

Links: