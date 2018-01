Olympia-Österreichhaus: Bier schon verschifft

Salzburger Unternehmen sind im Österreichhaus bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) prominent vertreten. So wurde beispielsweise das Bier für die Bewirtung dort schon Ende November verschifft.

Die Salzburger Stiegl-Brauerei versorgt das Österreichhaus mit 350 Fässern Bier. Sie wurden Ende November bereits auf die Schiffsreise von Salzburg nach Südkorea geschickt: „Etwa 350 50-Liter-Stiegl-Fässer werden dann rechtzeitig gekühlt zum Beginn der Olympischen Spiele in Südkorea bereit stehen. Bei jeder Medaille wird dann ein rot-weiß-rotes Fass angeschlagen“, erklärte Marketingleiter Torsten Pedit gegenüber der APA.

Die Erfolge der heimischen Sportler seien die besten Multiplikatoren für ein emotionales Produkt „wie unser Bier“, so Pedit. Die Stiegl-Brauerei sieht ihr Olympia-Engagement als Teil ihrer Bemühungen „für und um den österreichischen Sport“.

APA/Birgit Egarter

Auch Zutrittssystem aus Salzburg

Dafür, dass keine ungebetenen Besucher in das Österreichhaus kommen, sorgt ebenfalls ein Salzburger Betrieb: der Zutrittssystem-Hersteller Axess aus Anif (Flachgau). Das Unternehmen will mit seinem „Olympia-Auftritt“ im asiatischen Markt für Aufmerksamkeit sorgen. Dort soll auch eine neue Managementlösung „für den Ticketverkauf, die Zugangskontrolle, den Skiverleih, das Parkmanagement, die Skidepot-Verwaltung und alle damit verbundenen Gästeprozesse“ dem internationalen Publikum präsentiert werden, schilderte Axess-Vorstandsdirektor Oliver Suter. Denn gerade China, Japan und auch Südkorea würden bei Großprojekten im Ski- und Freizeitbereich gerne in Richtung Österreich blicken.

Olympia sei die perfekte Plattform zur Vermarktung und zum Aufbau internationaler Kontakte und Netzwerke, erklärte Suter. Das Österreichische Olympische Comite ÖOC hatte die Axess bereits bei den Sommerspielen 2016 in Rio für die Installierung eines Akkreditierungs- und Zutrittssystems im dortigen Österreichhaus beauftragt. Am Österreichhaus in Pyeongchang wird derzeit mit Hochdurck gearbeitet

Link: