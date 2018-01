Nach Weihnachten: Kleidercontainer voll

Nach Weihnachten ist in Altkleidercontainern und bei Secondhandshops Hochbetrieb: Denn da viele angesichts mancher Geschenk ausmisten, landet viel als Spende bei den Hilfsorganisationen. Die haben alle Hände voll zu tun.

Vom Ausmisten und Sortieren in zahlreichen Kleiderkästen und Wohnungen nach dem Weihnachtsfest profitieren unter anderem die Carla-Secondhandshops der Salzburger Caritas. Dort werden Dinge, die die einen nicht mehr brauchen, an andere verkauft.

„Die Zeit, wo ausgeräumt und aufgeräumt wird“

„Die Zeit nach Weihnachten merken wir auf jeden Fall - das ist die Zeit, wo aufgeräumt und ausgeräumt wird daheim“, sagt Carla-Koordinatorin Susanne Gerl. „Da kommen einfach wesentlich mehr Spenden zu uns. Es wird vor allem Kleidung ausgemistet, aber auch der ganze Hausrat: Es kommt Geschirr, es kommen Spielsachen, es kommen Bücher, es kommen DVDs. Alles in der Richtung nehmen wir auch sehr gerne an - so lange es noch in einem brauchbaren Zustand ist.“

ORF

Breite Palette auch in Containern abgegeben

Viel Aussortiertes landet aber auch in den Altkleidercontainern - und die werden in der Stadt Salzburg unter anderem vom sozialen Dienstleister Tao Modecircel betreut. In der Tao-Zentrale wird deshalb gerade intensiv abgegebenes Gewand angeschaut, sortiert und wiederverwertet, weiß Geschäftsführer Thomas Kemperling: „Hosen, Hemden, T-Shirts, Jacken, auch Schuhe und Haushaltstextilien. Es landen also auch Tischdecken, Bettwäsche, Vorhänge oder Taschen in unseren Containern.“

ORF

Was gut in Schuss ist, wird wieder verkauft - in den Tao-Secondhandshops in der Stadt Salzburg oder im Pinzgau: „Was wir nicht in den Shops brauchen können, landet bei einem zertifizierten Großabnehmer“, so Kemperling. „Dort wird noch einmal in die Tiefe sortiert und noch einmal geprüft, was einer stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden kann. Zum Beispiel gibt es in der Autoindustrie Matten, die in die Türen eingebaut werden. Man weiß, dass ungefähr fünf bis maximal sieben Prozent tatsächlich als Abfall entsorgt werden.“

Glööckler-Kollektion auch schon abgegeben

Und manchmal findet sich auch das eine oder andere Designerstück in den Altkleider-Containern, weiß Gabi Seggl von Tao: „Was ich mir gemerkt habe, war fast einmal eine ganze Kollektion von Harald Glööckler. Das ist wirklich etwas Wertvolles und Schönes - und das ist dann uns gespendet worden.“ Denn gut erhaltene Spenden können die Sozialprojekte immer brauchen - um sie für andere anzubieten.