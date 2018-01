Jazzlegende Wilfer: Neujahrskonzert mit 81

Der 81-jährige Jazz-Pianist und Komponist Rudi Wilfer spielte mit seinem Sohn Felix und Musikerfreunden in Mauterndorf (Lungau) ein Neujahrskonzert. Er war einst mit Friedrich Gulda, Duke Ellington oder Fatty George auf der Bühne.

ORF

Der 81-jährige Rudi Wilfer ist überzeugt: Jazz hält jung. Er liebt Abwechslung und musikalische Experimente. Für das Neujahrskonzert Mittwochabend im Festsaal Mauterndorf holte er eine 60 Jahre alte Hammondorgel aus dem Museum: „Es sollte ein bisschen exotisch werden. Und die Lungauer, die mir das jetzt bestätigt haben, haben noch nie eine Hammondorgel live erlebt.“

Schwächen kompensiert: „Weniger ist mehr“

Gemeinsam mit seinem Sohn, dem Geiger Felix Wilfer und dessen Freunden zu musizieren, das genießt Rudi Wilfer ganz besonders. Solokonzerte kommen für den seit Jahrzehnten in St. Michael in Lungau lebenden 81-Jährigen mittlerweile nicht mehr in Frage: „Man ist schwächer. So Tremolos wie auf der Orgel, das geht auf dem Klavier nicht mehr, weil da braucht man mehr Kraft. Aber das braucht man ja nicht - weil immer weniger mehr ist.“

ORF

Begeisterung im Publikum

Selbstgebastelte Arrangements und viele Improvisationen - das Neujahrskonzert, begeisterte die Jazzfreunde aus dem Lungau: „Wie er fantastisch und virtuos über die Tasten huscht - das ist einfach eindrucksvoll“, sagte Hartwig Guggenberger aus Tamsweg. „Es ist einmal etwas Anderes als nur Strauss und Lehar“, betont Peter Gschwendter aus St. Andrä im Lungau. „Es ist einfach unmittelbare Kunst.“ Für Getrude Schitter aus Mauterndorf war klar: „Man fühlt sich gut, man kann mitgehen, man kann sich entspannen, es ist rundum klass.“ Und Alexandra Buchmann aus St. Michael meinte: „Mir gefällt irrsinnig, wie sie spielen - der Felix, wie er Geige spielt. Das fasziniert mich nach wie vor.“

Jazzlegende Rudi Wilfer auf der Bühne Der Wahl-Lungauer und Spitzen-Jazzer Rudi Wilfer hat in Mauterndorf wieder zu einem Konzert geladen - zusammen mit seinem Sohn Felix.

Der Jazzgeiger Felix Wilfer demonstrierte sein Können an dem Abend eindrucksvoll. Der Vater ist sichtlich stolz auf seinen Sohn und plant mit ihm gemeinsam bereits die nächsten Konzerte.

