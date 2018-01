„Innerer Zwang“ zum Kunstdiebstahl

Kunstdiebstahl aus „innerem Zwang“: Das hat ein 19-fach vorbestrafter Salzburger bei der Polizei angegeben. Der Mann schädigte bereits einige Galeristen in der Stadt Salzburg - weckte bei manchen aber auch Sympathien.

Der Anblick von Kunstgegenständen führt bei dem Salzburger offenbar zu dem unwiderstehlichen Bedürfnis, sie zu besitzen. Der Mann stahl in Kunstausstellungen, Geschäften und Galerien Bilder und Skulpturen und scheint von dieser Sucht nicht loszukommen: „Wir haben den schon vor drei Jahren einmal gehabt. Da haben wir in der Wohnung zahlreiches Diebsgut - sprich: Kunstgegenstände - sichergestellt“, schildert Christian Krieg vom Landeskriminalamt Salzburg.

ORF

„Jetzt, bei der letzten Anzeige, wie der Sachverhalt bekannt wurde, hat man eigentlich nicht mehr lange nachdenken müssen“, so Krieg weiter. „Man hat Ermittlungen im Bereich dieser Person geführt, hat der Geschädigten zahlreiche Fotos vorgelegt. Und die hat ihn einwandfrei wiedererkannt.“

„Bilder sehr genau und gut ausgesucht“

In der Galerie Weihergut in der Salzburger Altstadt ist der Kunstdieb ein alter Bekannter. Er zeigte an etlichen Ausstellungen großes Interesse und verbrachte viel Zeit vor Kunstwerken, erzählt Galeristin Gertrud Karrer: „Dieser Dieb hat sich die Bilder sehr genau und gut ausgesucht. Die Kriminalpolizei hat uns auch damals mitgeteilt, dass die kleine Wohnung sehr geschmackvoll eingerichtet war mit Skulpturen und Bilder aus diversen Galerien - nur nicht bezahlt.“

„Bei der Vernehmung hat er gesagt: Das ist für ihn fast ein innerer Zwang, dass er das mitnimmt, wenn es ihm gefällt“, betont Ermittler Krieg. „Er sucht Galerien auf, unterhält sich auch mit den Leuten und nimmt dann die Sachen mit, die ihm zu Gesicht stehen.“

ORF

Paul Floras „Crime“ als Prophylaxe?

Auch in der Galerie Seywald war der Kunstdieb Stammgast und interessierte sich speziell für die Arbeiten von Paul Flora. Schließlich tauchte er mit einem gestohlenen Kunstwerk in der Tasche auf, das er reumütig zurückgab, schildert Galerist Thomas Seywald: „Er wollte sich einfach bei mir entschuldigen. Das habe ich einfach für sehr nett gefunden. Zuerst habe ich ihm gesagt: Er hat Hausverbot bei mir. Dann aber hat er gemeint, er wollte sich diese Sachen an die Wand hängen und er wollte seine Wohnung schmücken. Ich habe das schon verstanden.“

ORF/Paul Flora

Seywald war beim letzten Prozess gegen den Salzburger als Zeuge geladen: „Zum Schluss habe ich mich zu ihm umgedreht und habe gesagt: Es gibt eine Radierung von Paul Flora, die heißt ‚Crime‘ und die schenke ich ihnen, wenn Sie wieder aus dem Gefängnis draußen sind. Vielleicht hält Sie das vom Kunstdiebstahl ab.“

Fall eines notorischen Kunstdiebs Der Fall eines notorischen Kunstdiebs aus Salzburg beschäftigt Galeristen und Polizei. Der Mann spricht von einem „inneren Zwang“.

Mann verbüßt Haftstrafe

Doch nicht alle Galeristen sind auf den kunstbegeisterten Dieb so gut zu sprechen. Ein psychiatrisches Gutachten wurde bisher bei Gericht nicht vorgelegt. Seit 1. August des Vorjahres verbüßt der verurteilte Salzburger eine sechsmonatige Haftstrafe, die das Bezirksgericht Salzburg verhängt hat. Wegen eines Kunstdiebstahls wurde der Mann zuletzt im November 2017 verurteilt.

Links: