Große Gefahr: „Spontane Lawinen möglich“

Donnerstagnachmittag und -abend sind in Salzburg spontane Lawinenabgänge möglich - auch ohne Einwirkungen von Skifahrern oder Tourengehern. Davor warnt die Salzburger Lawinenwarnzentrale.

Donnerstagnachmittag ist die Lawinengefahr in den Hohen und den Niederen Tauern in Salzburg auf Stufe vier von fünf gestiegen - auf große Lawinengefahr. Und durch den Regen bis weit hinauf am Mittwoch, kombiniert mit Sturm und jetzt wieder begonnenen ergiebigen Schneefällen können gerade in den Tälern am Alpenhauptkamm spontan Lawinen abgehen, warnt Michael Butschek von der Salzburger Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

„Höhepunkt“ der Gefahr gegen Abend

Diese spontanen Abgänge sind nicht nur im hochalpinen Gelände möglich, wo der Sturm viel Triebschnee verfrachtet hat, sondern auch in tieferen Lagen, wo mittlere oder kleinere nasse Lockerschneelawinen von selber abgehen können, so Butschek. Der „Höhepunkt“ der Lawinengefahr sei der spätere Nachmittag und der Abend.

Aber auch für den Freitag bleibt die Lawinenlage gefährlich, erwartet der Experte: Hier werde voraussichtlich die Warnstufe „erheblich“ in allen Salzburger Bergen gelten. Denn in den Salzburger Gebirgsgauen schneit es bis in die Täler - und das zum Teil ergiebig.

