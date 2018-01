Polizeihund „Kiara“ fasste Einbrecher

In einem Einfamilienhaus in Lehen (Stadt Salzburg) hat ein Polizeihund am Dienstagabend zwei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die beiden Burschen wollten sich in dem Haus vor der Polizei verstecken.

Ein 15-Jähriger aus Bergheim (Flachgau) und ein 16-Jähriger aus Hallein (Tennengau) schlugen mit Steinen die Eingangstür des Einfamilienhauses in der Stadt Salzburg ein. Der Eigentümer bemerkte das und alarmierte die Polizei. Mehrere Polizisten, darunter zwei Diensthundeführer wurden zum Einsatzort beordert.

Einbrechern blieb keine Zeit zur Flucht

Die beiden Burschen versuchten noch, sich im Gebäude im Türstock zwischen zwei Zimmertüren zu verstecken. Sie wurden dabei aber von „Kiara“, eigentlich eine Schnüffel-Spezialistin für Suchtgift, aufgespürt. Die beiden Jugendlichen wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.