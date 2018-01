Experten warnen: „Lawinengefahr steigt“

In den Salzburger Bergen wird für die nächsten Tage mit einem Anstieg der Lawinengefahr gerechnet. Ursache dafür sind der erwartete Neuschnee und vor allem der stürmische Wind. Schon jetzt gilt für Teile des Landes Lawinenwarnstufe drei.

Das bedeutet bereits erhebliche Gefahr. Stellenweise wurde die Warnstufe bereits am Wochenende angehoben. In Salzburgs Bergen dürfte es in den nächsten Tagen ungemütlich werden - die Meteorologen erwarten lebhaften Wind und Schneefälle, bestätigt Michael Butschek von der Salzburger Wetterdienststelle.

„Kombination Neuschnee/Wind erhöht Gefahr“

„Wir reden da von stürmischem Wind, auf jeden Fall in Verfrachtungsstärke. Man muss davon ausgehen, dass der frische Neuschnee - das sind am Dienstag zehn bis 20 Zentimeter - verfrachtbar ist. In den nächsten Tagen kommt aber dann noch weiterer Neuschnee dazu. Und diese Kombination aus Neuschnee und Wind wird die Schneebrett- und Lawinengefahr weiter ansteigen lassen“, sagt Butschek.

Durch den Wind wird der Neuschnee verfrachtet und bildet so Gefahrenstellen für Lawinen. Am Wochenende wurde deshalb bereits in den Hohen Tauern und in den Nordalpen die Lawinenwarnstufe von drei auf vier angehoben. Am Silvestertag ging am Schlenken eine massive Grundlawine ab. Weil zunächst nicht klar war, ob Skitourengeher verschüttet wurden, kam es zu einem Großeinsatz der Bergrettung mit zwei Hubschraubern und Suchhunden.

