Europaweite Uhrendiebstahlserie geklärt

Salzburger Kriminalpolizisten waren jetzt entscheidend daran beteiligt, einen europaweit agierenden mutmaßlichen Uhrendieb festzunehmen. Der 43-Jährige soll mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht haben.

Der Rumäne soll Mitte Oktober 2015 bei einem Juwelier in der Stadt Salzburg zugeschlagen haben. Darauf folgten bis Ende 2015 noch zwei weitere Diebstähle in Wien. Der 43-Jährige soll dabei hochpreisige Uhren mitgenommen haben. Der Schaden bei diesen drei Straftaten betrug laut Polizei mehrere zehntausend Euro.

Internationaler Haftbefehl nach langen Ermittlungen

Durch die Bilder aus den Überwachungskameras der Juweliere kamen die Ermittler aber nach und nach dem mutmaßlichen Seriendieb auf die Spur: Denn der Mann soll unter anderem auch in Tschechien, Deutschland und der Schweiz tätig gewesen sein. Der Schaden dabei soll im sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Zusammen mit der Schweizer Polizei konnten die Salzburger Ermittler dann schließlich einen europaweiten Haftbefehl gegen den 43-Jährigen erwirken. Aufgrunddessen wurde er dann auch heuer im Spätsommer in Rumänien festgenommen.

Der Prozess gegen den europaweit tätigen mutmaßlichen Uhrendieb findet nach einigem Hin und Her jetzt in Rumänien statt: Denn da so viele europäische Länder nach der Festnahme die Auslieferung des Mannes verlangten, wurde schließlich beschlossen, dass alle Diebstähle, die dem Mann vorgeworfen werden, in seinem Heimatland vor Gericht kommen. Die kompletten Ermittlungsakten aus Österreich seien deshalb schon nach Rumänien geschickt worden, so die hierzulande federführende Salzburger Polizei.

