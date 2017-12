Probeschein-Besitzer übersteht Unfall glimpflich

Eine Probeführerschein-Besitzer mit mehr als 1,5 fünf Promille Alkohol im Blut hat sich in der Nacht auf Mittwoch bei Radstadt (Pongau) mit seinem Auto überschlagen. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Er fuhr mit seinem Wagen in der Autobahnabfahrt ungebremst gegen eine beginnenden Leitschiene, ein dort montierter Dämpfer hat die Wucht des Aufpralls gemildert. Trotzdem wurde das Fahrzeug in die Höhe geschleudert, überschlug sich und rutschte noch 100 Meter am Dach weiter. Ein nachfolgender Autolenker rammte mit seinem Wagen noch das Wrack des Verunglückten. Trotzdem kam der 21-Jährige mit leichten Verletzungen davon.

Unfall nach Griff ins Lenkrad

Bei Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) ist ein 27-jähriger Pinzgauer mit seinem Atuo gegen eine Leitschiene geprallt, nachdem ihm seine Freundin im Streit ins Lenkrad gegriffen hatte. Die am Beifahrersitz sitzende Frau verriss laut Polizei absichtlich das Steuer, worauf das Auto die Leitschiene rammte. Dabei wurde die Frau verletzt, der Lenker kam ohne Blessuren davon. Das Auto ist stark beschädigt.