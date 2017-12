Autokauf: Benziner wieder gefragter

Beim Kauf eines neuen Autos entscheiden sich die Österreicher immer öfter GEGEN Diesel-PKW. Das zeigen aktuelle Daten der Statistik Austria. In Salzburg ist dieser Trend allerdings deutlich schwächer sugeprägt.

Der Automarkt in Österreich boomt: Im Vergleich zu 2016 sind heuer knapp acht Prozent mehr Autos neu zugelassen worden. Während dabei bundesweit der Anteil an Benzinern um ein Viertel gestiegen und jener an Diesel-Autos um rund sechs Prozent zurückgegangen ist, ist das in Salzburg anders.

In der Stadt Salzburg etwa sind deutlich mehr als die Hälfte aller Neuwagen immer noch Diesel. Das liege vor allem daran, dass 90 Prozent davon wiederum Firmenautos sind, heißt es vom Verkehrsclub Österreich.

VCÖ: „Steuerbegünstigung für Diesel ein Fehler“

Mit ein Grund dafür, dass sich Unternehmen immer noch für Dieselwagen entscheiden, sei die Steuerbegünstigung des Treibstoffs. Dem Verkehrsclub zufolge sei das ein Fehler aus der Vergangenheit, ursprünglich eingeführt, um Landwirte mit ihren Diesel-Traktoren und die heimische Wirtschaft wie etwa Spediteure zu unterstützen.

Das sei allerdings ein falscher Kaufanreiz für ALLE gewesen, so der VCÖ, der nun ein Gegensteuern verlangt. Für die Privatauto-Käufer scheint der Diesel-Boom allerdings ohnehin schon vorbei zu sein, zumindest in Hallein: Dort gab es heuer mit 46 Prozent die wenigsten Diesel-Neuzulassungen gegeben.

