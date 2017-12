Mehrere teils schwer Verletzte bei Skiunfällen

Bei mehreren Skiunfällen in Wagrain (Pongau) und in Obertauern (Pongau/Lungau) sind am Christtag mehrere Urlauber zum Teil schwer verletzt worden. Drei Kollisionen werden aus Wagrain gemeldet, eine aus Obertauern.

Die Unfälle passierten laut Polizei allesamt binnen drei Stunden.Drei Kollisionen werden aus Wagrain gemeldet, einer aus Obertauern. Um die Mittagszeit rammte ein 43-jähriger Deutscher eine 52-jährige Niederländerin, die neben einer Skihütte in Wagrain stand. Die Frau erlitt durch die Wucht des Anpralles einen zweifachen Beckenbruch zu und musste ins Klinikum Schwarzach gebracht werden. Der Deutsche blieb unverletzt.

Kurz zuvor wurde eine 20-jährige Deutsche von einem unbekannten männlichen Skifahrer von hinten niedergefahren und kam zu Sturz. Danach fuhr der Mann davon. Die Frau erlitt Verletzungen am linken Ellbogen und am rechten Daumengelenk.

Niederländerin erlitt schwere Knieverletzungen

Um 14.20 Uhr musste ein 14-jähriger Niederländer einem unbekannten Skifahrer ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stieß er gegen eine auf der Piste stehende 39-jährige Deutsche. Sie wurde beim Anprall an der linken Schulter schwer verletzt, der junge Niederländer zog sich eine Prellung am linken Knie zu. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ein Ski des 14-Jährigen abgerissen, bei der Frau riss die Bindung bei einem Ski aus.

In Obertauern prallten um 11.20 Uhr zwei mit hoher Geschwindigkeit fahrende Männer seitlich zusammen. Einer von ihnen erlitt dabei einen Teilbruch des linken Schienbeinkopfes, der zweite Rippenprellungen und Blutergüsse.

