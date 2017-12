Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

In Niedernsill (Pinzgau) sind in der Nacht auf Dienstag zwei Männer bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 30-jähriger Einheimischer kam auf der eisglatten Straße mit seinem Wagen von der Sraße ab.

Der Einheimische fuhr gegen Mitternacht auf der Mittersiller Straße (B 168) in Richtung Zell am See. In einer Rechtskurve verlor der 30-Jährige dann wegen der eisigen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto.

Unfalllenker leicht alkoholisiert

Der Wagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam ca. 60 Meter weiter in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Lenker und sein Beifahrer wurden verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Männer ins Krankenhaus nach Zell am See. Im Spital wurde bei dem Unfallenker ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von knapp 0,6 Promille ergab.

Die Freiwillige Feuerwehr Niedernsill hat das Unfallauto geborgen. Die Florianis waren mit zwei Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz.