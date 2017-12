„Licht ins Dunkel“: Salzburger sehr hilfsbereit

Die ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ zeigt auch heuer, wie sehr die Salzburgerinnen und Salzburger bereit sind Menschen in Not zu helfen. Allein durch Großspender kamen in Salzburg mehr als 590.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ zusammen.

Die tausenden Einzelspenden werden erst in den nächsten Tagen dazugezählt - die Summe ist also noch deutlich höher. Österreichweit wurden heuer mehr als 7,9 Millionen Euro gespendet. Mit dem Geld werden ausschließlich Familien im Inland und Sozialinitiativen sowie Menschen mit Behinderung unterstützt.

