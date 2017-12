24-Jähriger attackiert Lokalgast mit Glas

Ausgerechnet in der Nacht auf den Heiligen Abend ist in einem Nachtlokal in Hallein (Tennengau) ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert. Dabei wurde ein 26-Jähriger mit einem Glas am Kopf schwer verletzt.

Ein 24-Jähriger Lokalgast schlug einem 26-Jährigen ein Glas derart heftig auf den Kopf, dass Letzterer zur Behandlung ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht werden musste. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt. Der rabiate 24-Jährige wird wegen Körperverletzung angezeigt.

