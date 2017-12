Lungau: Tageszentrum für psychisch Kranke

Im Lungau existiert seit kurzem ein neues Angebot für Menschen mit psychischen Problemen: Deren Zahl nimmt seit Jahren zu. In einem Tageszentrum in Tamsweg, das der Sozialverein „Laube“ betreibt, kümmern sich zwei Pädagoginnen um Betroffene.

Es geht dabei ausschließlich um Menschen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung nicht mehr regelmäßig arbeiten gehen können. Im frisch sanierten Schloss Kuenburg wurden für das Tagesbetreuungsprogramm passende Räume zur Verfügung gestellt.

Basteln, Kochen oder einfach miteinander Plaudern, lautet das Motto beim Betreuungsprogramm, das seit September 2017. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass Jeder von uns hat seine Talente hat. Das gilt auch für Carina, die regelmäßig am Tagesprogramm teilnimmt. „Ich arbeite zum Beispiel gerade mit Ton und bastle damit Dekos für den Tisch. Die werden im Ofen gebrannt“, schildert Carina.

ORF

Tagesstruktur besonders wichtig

Besonders wichtig ist die Tagesstruktur, die die Gruppenteilnehmer durch ihre Beschäftigung erhalten. „Mir gefällt, dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht seine Erkrankung. Ich werde so angenommen und respektiert, wie ich bin“, schwärmt Elfriede, die ebenfalls mitmacht.

ORF

Und Iris betont, dass es ihr - seit sie zum Betreuungsprogramm der „Laube" kommt, psychisch deutlich besser gehe. Früher war es voll schlimm. Da hab´ ich mich immer zu Hause verkrochen, bin nicht hinausgegangen und habe nichts gemacht. Seit ich hierher in die ‚Laube‘ komme, bin ich wieder viel aktiver und es geht mir auch viel besser.“

Große Lücke im Betreuungsangebot nun geschlossen

Mit dem neuen Angebot ist im Lungau eine gravierende Lücke bei der Betreuung psychisch beeinträchtigter Menschen nun geschlossen. „Hier lernen sie, wieder am Leben teilzunehmen. Wichtig ist auch, dass man sich trifft und so wieder soziale Kontakte hat“, sagt Birgit Pichler, eine der beiden Betreuerinnen.

ORF

Mit der Teilnahme zeigt sich „Laube“ - Projektleiterin Brigitte Buchacher fürs Erste halbwegs zufrieden: „Natürlich könnten es noch deutlich mehr sein. Aber man muss bedenken, dass diese Menschen eine sehr hohe Hürde überwinden müssen, wenn sie sich dazu entschließen, regelmäßig zu kommen. Sich zu so einer Krankheit zu bekennen und zu sagen: Ja, ich nehme Hilfe in Anspruch, erfordert natürlich in einer Region mit nur 20.000 Einwohnern, wo sich sehr viele gegenseitig kennen, noch viel mehr Mut als in einer Stadt“, betont Buchacher.

Land trägt Kosten für Betreuerinnen und Raummiete

Die Kosten für Raummiete und Betreuerinnen trägt das Land. Die Räume für die Tagesbetreuung im frisch renovierten Schloss Kuenburg könnten zentraler kaum liegen, freut sich auch der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayer.

„Diese Menschen mussten bisher nach Murau (Steiermark) oder St.Johann (Pongau) auspendeln. Jetzt haben wir gemeinsam mit dem Land Salzburg dieses Tageszentrum geschaffen. Menschen in Not zu helfen, ist gerade zu Weihnachten ein Gebot der Stunde. Dass wir da als Gemeinde mithelfen können, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Gappmayer.

