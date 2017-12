Friedhöfe in der Stadt Salzburg länger offen

Die Friedhöfe in der Stadt Salzburg sind ab 24. Dezember 8.00 Uhr durchgehend bis 17.00 Uhr des Christtages geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Friedhöfe werden am 24. Dezember somit somit auch am Abend nicht geschlossen.

Diese Regelung betrifft den Kommunalfriedhof und die Friedhöhe in den Stadtteilen Aigen, Gnigl, Maxglan und Morzg. Ebenso können die Friedhöfe zu Silvester von 8 Uhr früh durchgehend bis 17 Uhr des Neujahrstages besucht werden. Eine Sonderregelung gilt für den Sebastiansfriedhof, der am 24. und 31. Dezember jeweils von 9.00 bis 21.00 Uhr geöffnet ist.

Link: