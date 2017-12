Salzburger hoffen auf „Lotto-Christkindl“

Viele Salzburger hoffen offenbar auf ein zusätzliches „Christkindl“ durch einen Lottogewinn. Im Europark herrscht am Samstag Hochbetrieb bei den Lotto-Annahmestellen.

Bis Freitagabend haben die Lotterien schon knapp elf Millionen Tipps für das Weihnachts-Lotto verkauft. Es gibt diesmal nämlich einen Sechsfachjackpot, die Lotto-Ziehung wurde auf den Heiligen Abend verschoben. Dabei geht es um elf Millionen Euro.

Peter-Paul Hahnl

Derzeit träumen offenbar auch viele Salzburger vom großen Lottogewinn. Experten halten es daher für möglich, dass der erste Sechsfach-Jackpot überquillt und sogar noch mehr als die bisher angepeilten elf Millionen Euro ausgespielt werden.

Peter-Paul Hahnl

Ergebnis kommt erst am Heiligen Abend um 20.05 Uhr

Nach der Bescherung werden wohl Hundertausende Österreicher schon sehnsüchtig auf die Präsentation der Ergebnisse durch Ex-Dancing-Star Thomas May warten. Die Ziehung findet zwar - wie immer - um 19.17 Uhr am Wiener Küniglberg im Beisein eines Notars statt. Sie wird aber erst um 20.05 Uhr anstatt der Sendung „Seitenblicke“ ausgestrahlt und auch nicht vorab im Internet oder im Teletext publiziert. Die Spannung soll am Heiligen Abend möglichst lang erhalten bleiben.

Am Freitag bis zu 250 Tipps pro Sekunde abgegeben

Am Freitag hatten die Annahmestellen einen Massenansturm verzeichnet und bis zu 250 Tipps pro Sekunde verkauft. Bis Sonntag, 18.00 Uhr kann an Tankstellen, Bahnhöfen und im Internet noch mitgespielt werden.

