Zwei Überfälle auf Taxler in einer Stunde

Zwei Überfälle auf Taxilenker binnen einer Stunde meldet die Salzburger Polizei. Überfallen wurden die Taxler in der Stadt Salzburg und in Mittersill (Pinzgau). In beiden Fällen konnten die mutmaßlichen Täter gefasst werden.

In der Stadt Salzburg attackierten Fahrgäste gegen 21.00 Uhr am Herbert-von-Karajan-Platz einen Chauffeur, nachdem dieser den Fuhrlohn verlangt hatte. Dabei wurde der Lenker verletzt, anschließend rannten die drei mutmaßlichen Räuber zunächst davon. Polizisten konnten sie jedoch schon wenig später anhalten.

Bei einer Gegenüberstellung erkannte das Opfer die beiden 21-Jährigen und den 22-Jährigen eindeutig wieder. Zwei der Verdächtigen wurden kurzfristig festgenommen, weil sie sehr aggressiv waren.

„Arschloch, fahr uns zum nächsten Beisl“

In Mittersill stiegen zwei offensichtlich stark betrunkene Männer gegen 20.40 Uhr nach einem Lokalbesuch ohne Absprache mit einem Taxilenker in dessen Auto. Einer der beiden, ein 26-Jähriger aus dem Pinzgau, verlangte mit den Worten „Arschloch, fahr uns zum...“, zum nächsten Beisl gebracht zu werden. Der Fahrer verweigerte dies aber wegen der ungehörigen Ansprache. Da verpasste ihm der 26-Jährige eine Ohrfeige.

Anschließend stiegen er und sein Begleiter aus, konnten aber nach kurzer Zeit von der Polizei angehalten werden. Auch dieser Taxler erkannte den Aggressor wieder. Letzterer gestand sein Verhalten schließlich auch und wurde angezeigt.

