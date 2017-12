Untersbergbahn fährt wieder

Die Untersbergbahn in Grödig (Flachgau) fährt ab Samstag wieder. Die Seilbahnbehörde segnete die neu installierte Technik ab. Völlig abgeschlossen ist die Modernisierung der 1961 in Betrieb genommenen Bahn noch nicht.

Gefahren wird am Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr, jeweils zur vollen und halben Stunde. Wer am Heiligen Abend vom Untersberg aus das anfliegende Christkind beobachten möchte, hat dazu bis 12.00 Uhr (letzte Talfahrt) Gelegenheit.

Seit einigen Jahren Modernisierungsprogramm

Derzeit setzt die Untersbergbahn in mehreren Etappen ein fünf Millionen Euro „schweres“ Investitionsprogramm um. Bereits realisiert wurde die Erneuerung der elektrischen Anlage, die Sanierung beider Stützen, die neue Starkstromleitung auf den Untersberg und die Modernisierung der Bergstation und der Terrassen am Berg. Zuletzt wurde die Seilbahntechnik über den Gondeln und in der Talstation mit einem Aufwand von rund 1,5 Mio Euro erneuert. Im Herbst 2019 folgt dann der Austausch der Seilbahngondeln.

