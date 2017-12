„Stille Nacht“-Flugzeug für Austrian Airlines

Um die Geschichte des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“ zu verbreiten, ist Donnerstagabend am Salzburger Flughafen ein Flugzeug auf „Silent Night“ getauft worden. Salzburg feiert 2018 ja das 200-Jahr-Jubiläum des Lieds.

Donnerstagabend kam die Embraer-195-Kurzstreckenmaschine der Austrian Airlines erstmals in Salzburg an - und wurde von Musik, einem Chor und einer hochrangigen Delegation begrüßt. So weihte Generalvikar Roland Rasser die Maschine mit 120 Sitzplätzen. Das Flugzeug soll die Geschichte des Liedes „Stille Nacht“ quasi um die Welt fliegen, sagte Salzburger-Land-Tourismuschef Leo Bauernberger: „Gäste aus aller Welt werden sich im Jubiläumsjahr auf die Spuren dieses Friedensliedes im Stille Nacht Land begeben.“

„Fliegender Botschafter“ für Jubiläum

Das Flugzeug ist ein weiteres Marketinginstrument für das Jubiläumsjahr - und AUA-Chef Kay Kratky bekennt sich dazu: „Austrian Airlines versteht sich seit jeher als fliegender Botschafter Österreichs. Insofern freut es uns, mit der Kooperation an die nun bald 200 Jahre alte Salzburger Tradition anknüpfen zu können und die ‚Stille Nacht‘ um die Welt zu fliegen.“ Das Flugzeug wird auch nach 2018 die „Silent-Night“-Maschine bleiben.

