Deutlich mehr Lkw auf Autobahnen unterwegs

Auf Salzburgs Autobahnen sind immer mehr Lastwagen unterwegs. Das zeigen neue Daten der ASFINAG. So waren auf der Tauernautobahn bei Hallein (Tennengau) in den ersten elf Monaten 2017 1,8 Mio. Lkw unterwegs - ein Plus von fünf Prozent.

Noch stärker ist die Zunahme auf der Tauernautobahn bei Zederhaus (Lungau) – mit einem Plus von 7,6 Prozent.

VCÖ fordert effizienteres Transportsystem

Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sagt, der Schwerverkehr habe deutlich stärker zugenommen, als die Wirtschaft gewachsen sei: „Das ist ein Hinweis auf deutlich negative Entwicklungen. Man müsste die Effizienz des Transportwesens deutlich erhöhen, um diese Entwicklung einzudämmen.“

Gerald Lehner

Mehr Gleisanschlüsse

Im neuen Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ ist die Verlagerung von der Straße auf die Schiene festgelegt. Um das zu erreichen, fordert der VCÖ konkrete Maßnahmen - unter anderem mehr Gleisanschlüsse für Gewerbe- und Industriebetriebe. Außerdem müsse stärker kontrolliert werden, ob Lkw-Fahrer bzw. die Speditionen die Arbeits- und Sicherheitsstandards einhalten.