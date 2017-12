Christkindbrief per Ballon machte Wunsch wahr

Ein Brief ans Christkind der zweijährigen Emma aus Niedernsill (Pinzgau) per Luftballon hat den Wunsch des kleinen Mädchens wahrgemacht: Die Mitarbeiter der Kläranlage in Italien, die den Ballon fanden, schenkten ihr einen Bob.

Die kleine Oberpinzgauerin hatte sich den Bob in dem Brief ans Christkind gewünscht. Der Luftballon trug diesen Brief über den Alpenhauptkamm nach Schio in Oberitalien. Dort fanden ihn Mitarbeiter der Wasserversorgungs- und Wasserreinigungsfirma AVS - und erfüllten den Wunsch des Kindes. Sie schickten Emma den Bob nun mit der Post - sehr zur Begeisterung der Zweijährigen und der ganzen Familie in Niedernsill, die sich herzlich dafür bedankt.

Die Fracht ist ein in Italien erzeugtes Qualitätsprodukt. Es kam mit einem Brief in drei Sprachen - Italienisch, Englisch und Deutsch.

Weiter Luftweg eines Briefes

Die Route des Salzburger Luftballons führte über die Hohen Tauern, die Dolomiten und deren Vorberge in Norditalien. Schio liegt am Eingang des Leogra-Tales nördlich von Vicenza, östlich des Gardasees, südöstlich von Rovereto, unweit von Verona und der Po-Ebene.

Großzügige Finder des Briefes

Die ganze Familie in Niedernsill öffnete das Paket gemeinsam mit der zweijährigen Emma. „Sie war ganz aufgeregt und hat sich sehr gefreut. Auch wir können es noch immer nicht glauben, dass das so ausgegangen ist“, sagte Mama Marion Buchner.

Schio liegt am Fuß des Berges Summano, auf dem man ein römisches Heiligtum des Gottes Pluto gefunden hat - heute der Jungfrau Maria gewidmet. Der Name Schio stammt aus dem lateinischen Wort escletum, das einen Wald aus einer besonderen Eichenart bezeichnete. Auf dem Hügel Castello befindet sich in Schio heute ein alter Turm, auf einem zweiten Hügel namens Gorzone steht ein Dom in klassizistischem Stil.

Luftballon flog mehr als 300 Kilometer

Der Brief am Luftballon legte auf seinem Weg über die Alpen mehr als 300 Kilometer zurück. Der Wunschzettel aus Niedernsill überstand den Weg über die Alpen und landete in Italien im Gras zwischen den Klärbecken der regionalen Wasserversorger - mehr dazu in Brief ans Christkind flog von Salzburg nach Italien (salzburg.ORF.at; 14.12.2017)

Isabell Gunzer, Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

