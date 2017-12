Skisport: Tödliche Stürze „machen nachdenklich“

Die Todesstürze das Franzosen David Poisson und des 17-jährigen Deutschen Max Burkhart sorgen im Ski-Europacup für Nachdenklichkeit. Dabei sind die Absicherungen dort genauso groß wie im Weltcup - wie ein Besuch auf der Reiteralm zeigt.

120 Starter, darunter ganz junge Teilnehmer aus nicht-klassischen Skiländern wie Andorra oder Irland waren diese Woche auf der Reiteralm bei Pichl (Steiermark) im Einsatz. Dort wurden zwei Europacup-Super-G-Rennen gefahren.

„Das letzte Risiko kann man nicht verhindern“

Die tödlichen Unfälle von Poisson Mitte November beim Training und von Burkhart vor zwei Wochen im Rennen schockierten aber auch im Europacup-Zirkus viele - auch den langjährigen Trainer und nunmehrigen Europacup-Verantwortlichen Herbert Mandl: „Diese Unfälle waren auf gut abgesicherten und präparierten Pisten. Das macht natürlich sehr nachdenklich. Es ist das Um und Auf, dass man die Sicherheit für die Athleten stellt. Aber das letzte Risiko kann man - trotz großer Sicherheitsmaßnahmen - nicht verhindern.“

ORF/Franz Grießner

Denn der Sicherheits-Aufwand ist auch in der „Zweiten Liga“ der Skirennen genauso groß wie in der Königsklasse, betont Karl Fischbacher, Obmann des WSV Pichl und Herr über die Rennstrecke auf der Reiteralm: „Im Endeffekt ist es so: Es ist genau gleich aufgebaut wie ein Weltcuprennen, die Piste, die Sicherheit ist genau die gleiche. Da haben wir einen Partner mit der FIS und natürlich die technisch Deligierten und unser Rennleiter. Da schaut man miteinander, dass man etwaige Gefahrenstellen noch mehr sichert.“ 70 Männer und Frauen halfen auf der Reiteralm. Drei Kilometer zusätzliche Zäune wurden aufgestellt, an der Strecke wurde praktisch Tag und Nacht gearbeitet.

Dank von Läufern und Teams

Die Läufer - wie zum Beispiel Riesentorlauf-Vizeweltmeister Roland Leitinger - wissen den Aufwand zu schätzen und fühlen sich sicher: „So wie das Rennen da auf der Reiteralm ist, so ist das super, das passt. Da ist sehr viel Erfahrung da, da waren schon viele Weltcuprennen. Die wissen genau, was sie machen - darauf kann man sich verlassen.“

ORF/Franz Grießner

Nach dem Rennen gibt es dann die Belohnung für die freiwilligen Helfer an der Strecke - aber nicht finanziell, sondern emotional, so Fischbacher: „Wenn ich denke: Die ganze Schweizer Nationalmannschaft, ein Großteil der österreichischen ist dabei - und aus vielen anderen Ländern auch. Die trainieren auch sehr viel bei uns auf der Reiteralm. Wenn die dann herkommen und sich bedanken - das ganze Team, die Mannschaft -, dann sitzt man nach getaner Arbeit zusammen und sagt: Schau, jetzt haben wir für unsere Jungen die Bühne geboten - das ist dann schon eine Freude.“

Denn im Europacup ist das Budget klein - nicht nur auf der Reiteralm, sondern auch in Saalbach, Zell am See, Zauchensee und all den anderen Veranstaltungsorten .

Links: