Verletzte bei Frontal-Crash im Tunnel

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit Frontal-Zusammenstoß in einem Tunnel bei Oberndorf und Göming (Flachgau) sind Dienstagabend zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer.

Die Autos prallten gegen 18 Uhr im Tunnel der Umfahrung Oberndorf im Gemeindegebiet von Göming frontal zusammen, teilt die Polizei mit. Ein 53-jähriger Lenker wurde dabei schwer verletzt.

Beide Lenker in Spitäler gebracht

Der Mann wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden. Daraufhin wurde der Schwerverletzte in das Landeskrankenhaus eingeliefert. Der 64-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Oberndorf gebracht.

Totalschaden

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die B 156 war im Unfallbereich am Abend zeitweise gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft ein gerichtlich beeideter Sachverständiger bestellt.

