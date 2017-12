Terror-Prozess: Asylwerber beteuert Unschuld

Im Prozess wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung hat sich Mittwoch ein 18-jähriger Asylwerber beim Salzburger Landesgericht nicht schuldig bekannt. Der Pakistani soll bei den Taliban ausgebildet worden sein.

Die Gruppe in der pakistanischen Region Wasiristan habe zwar gegen die IS-Terrormiliz gekämpft, sei aber von der UNO als terroristische Vereinigung eingestuft, heißt es bei der Staatsanwaltschaft.

„Schusswaffentraining und Sprengstoffgürtel“

Der heute 18 Jahre alte Jugendliche soll sich vor drei Jahren freiwillig der Vereinigung „Therik e Taliban“ angeschlossen haben. Dort habe er eine Ausbildung an Schusswaffen bekommen und gelernt, wie man mit Sprengstoffwesten umgeht, die Selbstmord-Attentäter benutzen.

Streng religiöse Region

Die Gruppe, die im Norden Pakistans an der Grenze zu Afghanistan operiert, ist laut Terrorliste der Vereinten Nationen für Anschläge gegen den pakistanischen Staat, gegen Schiiten und Sufis verantwortlich. Sie kämpft außerdem für die Vertreibung der pakistanischen Armee aus Wasiristan, einer Gebirgsregion in Pakistan. Viele Bewohner dort wollen einen eigenen Staat, andere fühlen sich Afghanistan zugehörig. Die Region gilt sozial wie religiös als streng konservativ bis fundamentalistisch. Frauen müssen sorgfältig abgeschirmt leben.

Zuletzt als Zeitungsverkäufer gearbeitet

Die pakistanische Armee legt gegen Aufständische in Wasiristan zum Teil große Härte an den Tag. Ob der nun in Salzburg angeklagte 18-Jährige aktiv in Terrorangriffe und Kriegshandlungen verwickelt war, das ist nicht bekannt. Der Asylwerber, der zuletzt als Zeitungsverkäufer arbeitete, ist seit Anfang September in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Wie die Salzburger Justiz auf ihn aufmerksam geworden ist, ist nicht bekannt.