Svazek neue FPÖ-Generalsekretärin

Die Salzburger FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek bekommt einen Spitzenposten bei den Freiheitlichen: Sie soll Herbert Kickl als Generalsekretärin der Bundespartei folgen. In Salzburg bleibt sie aber an der FPÖ-Spitze.

Mit 15. Jänner soll Marlene Svazek den Parteijob von Herbert Kickl übernehmen - dieser wurde am Montag ja als neuer Innenminister angelobt. Die 25-Jährige aus Großgmain (Flachgau) wird dann neben Harald Vilimsky die FPÖ managen. Der EU-Parlamentarier Vilimsky ist ja schon seit Jahren im Amt. Das bestätigte die Partei Montagabend auf Anfrage.

Svazek war ja schon im EU-Parlament ein Jahr lang Assistentin von Vilimsky, als dessen „politisches Ziehkind“ sie sich bezeichnet.

ORF

Weiter Spitzenkandidatin bei Landtagswahl

Svazek sitzt seit der Nationalratswahl auch im Parlament im Wien. Zusätzlich ist sie im kommenden Frühjahr bei der Salzburger Landtagswahl als Spitzenkandidatin der FPÖ vorgesehen. Das soll aber laut FPÖ alles zusammengehen, hieß es auf Anfrage. Svazek war ja auch im Koalitions-Verhandlungsteam der Freiheitlichen - mehr dazu in Salzburger bei Koalitionsverhandlungen in Wien (salzburg.ORF.at; 31.10.2017).

Ihr Nationalratsmandat will Svazek übrigens nur die wenigen Monate bis zur Salzburger Landtagswahl im April 2018 behalten. Sollte sie gar in die Landesregierung einziehen, wolle sie auf jeden Fall Generalsekretärin bleiben, sagte Svazek: „Ich denke schon, dass das vereinbar wäre“, meinte die 25-Jährige am Dienstag gegenüber der APA.

Steile Karriere seit 2015

Svazek stammt eigenen Aussagen zufolge aus einem eher unpolitischen Elternhaus. Für ihre Matura schrieb sie eine Fachbereichsarbeit über die FPÖ und ihren Stellenwert bei jungen Menschen - eine Art Initialzündung, sich noch stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Svazek studierte in der Folge Politikwissenschaft (BA) und wurde Funktionärin im Ring Freiheitlicher Jugend.

Ab 2013 arbeitete sie über zwei Jahre lang als politische Referentin im Salzburger FPÖ-Landtagsklub - bis sie aus der damals noch von Karl Schnell geführten Partei hinausgeschmissen wurde. „Eigenständiges Denken war damals nicht gefragt“, erklärte Svazek dazu einmal. Nach dem Hinauswurf Schnells aus der FPÖ im Juni 2015 wurde Svazek im Oktober 2015 zur Landesparteisekretärin der FPÖ Salzburg gewählt, knapp ein halbes Jahr später als neue Landesparteiobfrau vorgestellt und im Juni 2016 offiziell zur Parteichefin gewählt.