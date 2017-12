In Bademänteln im Tiefschnee gestrandet

Mit Bademänteln bekleidet haben sich in der Nacht auf Montag in Obertauern (Pongau) zwei Betrunkene auf Spritztour begeben. Ihr Auto blieb ohne Schneeketten aber rasch hängen. Die Polizei sorgte für Abhilfe und für eine Anzeige.

Den Beamten in Obertauern blieben der hängengebliebene Pritschenwagen und seine besonderen bzw. im Schnee frierenden Insassen nicht lange verborgen. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 1,9 Promille. Weshalb sich der 22-jährige Einheimische und sein Beifahrer gegen 4.00 Uhr so leicht bekleidet in den Wagen gesetzt hatten, konnten sie den Beamten bisher nicht genauer erklären.

Besondere Erklärung für den Rausch

Möglicherweise kam das Duo direkt von einem Nachtlokal. Dafür hatten sie für ihre Alkoholisierung eine Erklärung parat: Als sie den Streifwagen sahen, hätten sie noch rasch einen halben Liter Wein getrunken. Dem 22-jährigen Fahrer wurde der Führerschein abgenommen. Er muss gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

