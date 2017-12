Lange Tradition bei Holzspielzeug

Im Land Salzburg gibt es auf diesem Sektor eine sehr lange Tradition bis ins 18. Jahrhundert. Vor Weihnachten und übers Jahr wird wieder mehr Holzspielzeug verkauft. Das freut viele Erzeuger.

ORF

Die Salzburger Stadt Hallein (Tennengau) war früher in den Ostalpen neben Südtirol ein wichtiges Zentrum für Holzspielzeug. Die Anfänge in Hallein liegen im 18. Jahrhundert beim Spielzeuggeschäft Oedl.

Einst willkommener Nebenerwerb

Gemeinsam mit anderen Halleinern gründete man ein „Verlegertum“. Der „Verleger“ hat das Holz gekauft, das Spielzeug produzieren lassen und dann vertrieben, erzählt der Historiker Wolfgang Wintersteller: „Die Herstellung war ein wichtiger Nebenerwerb für ärmere Leute. Das betraf Arbeiter im Sudhaus der Brauerei oder Bergknappen auf dem Dürrnberg. Die haben in der Freizeit auch Holzspielzeug hergestellt. Verleger haben das dann weiterverkauft in anderen Teilen Europas.“

Wurzeln im 18. Jahrhundert

Der Halleiner Spielzeughändler Alois Oedl steht in der Tradition seiner Familie: „Die Tradition sollte man erhalten. Die nostalgischen Produkte von früher sollten weiter bestehen.“

Brettspiele aus Fichtenholz oder Lärche aus den heimischen Wäldern werden zum Beispiel auch in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) hergestellt. Das Geschäft gibt es seit 30 Jahren, und das Sortiment wird immer wieder erweitert.

Erzeuger in Neukirchen, Werfen und Hallein

Vor Weihnachten läuft der Betrieb auf Hochtouren, erzählt Spielzeugmacherin Rosemarie Feldbacher: „Wir fangen im Frühling schon an, um bis Weihnachten genügend Ware zu haben. Jetzt ist es bei uns in der Erzeugung nicht mehr so stressig. Jetzt noch zu produzieren, das wäre viel zu spät.“

Nun ist der Verkauf dran: Thomas Feldbacher aus Neukirchen steht

vier Wochen auf dem Salzburger Christkindlmarkt. Sein Spielzeug kann er hier auch international bekannter machen.

Etwa die Hälfte des Jahresumsatzes fällt auf das Weihnachtsgeschäft – über das Internet, aber auch auf dem Christkindlmarkt: „Immer mehr Eltern kaufen für ihre Kinder das Holzspielzeug. Der Trend liegt zwar nicht in der ganz großen Masse, aber man hört oft, dass es wichtig ist. Dass das Spielzeug ungiftig ist, und dass man es Kindern ohne Bedenken in die Hand drücken kann.“

„Liebe muss immer dabei sein“

Neben Brettspielen wird im Pinzgau auch Holzspielzeug für die ganz Kleinen hergestellt Das hat auch mit Leidenschaft zu tun, sagte Annelies Klausner: „Liebe muss da immer dabei sein.“ Und die Liebe zum Detail steckt auch im Holzspielzeug von Peter Amtmann aus Werfen (Pongau). Der Tischler hat das früher noch für seine eigenen Kinder gebaut.