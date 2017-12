Salzburger Fuchs neuer Staatssekretär

Der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder Hubert Fuchs, ein gebürtiger Pongauer, wird neuer Staatssekretär der FPÖ im Finanzministerium. Wer für die ÖVP das Finanzressort übernimmt, das ist noch nicht offiziell bekannt.

FPÖ Wien

Fuchs kam am 13. Jänner 1969 in St. Johann im Pongau zur Welt, lebt und arbeitet als Steuerberater schon lange in Wien. Er ist zweifach promoviert (Recht und Betriebswirtschaft). Am 29. Oktober 2013 zog er als FPÖ-Mandatar des Regionalwahlkreises Wien-Nord in den Nationalrat ein. Er war bisher Obmannstellvertreter des Finanzausschusses im Nationalrat und Mitglied im Ausschuss für Landesverteidigung und einigen Unterausschüssen.

Was bisher geschah

ÖVP und FPÖ haben sich Freitag endgültig auf ein gemeinsames Regierungsabkommen geeinigt. Details wollen die Verhandlungsführer Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz Christian Strache (FPÖ) am Samstagvormittag bekanntgeben.

Die Liste der freiheitlichen Regierungsmitglieder ist bereits öffentlich, wobei die parteilose Expertin Karin Kneissl auf einem FPÖ-Ticket neue Außenministerin wird.

Der neue Staatssekretär Fuchs im Finanzministerium, Hubert Fuchs, ist auch Laienrichter am Obersten Gerichtshof und Senatsmitglied der Fußball-Bundesliga. Der Pongauer soll nach Ansicht von Experten die Tätigkeit des neuen ÖVP-Finanzministers für die Freiheitlichen überwachen. Wer neuer Ressortchef wird, das hat der kommende Bundeskanzler Sebastian Kurz noch nicht mitgeteilt.

Edtstadler neue Staatssekretärin

Die Salzburger Juristin Karoline Edtstadler wird neue Staatssekretärin im Innenministerium und damit „Aufpasserin“ für den künftigen blauen Innenminister Herbert Kickl - mehr dazu in salzburg.ORF.at (16.12.2017)