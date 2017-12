Reifen Bruckmüller ins Wals insolvent

Der oberösterreichische Reifenhändler Bruckmüller habe an seinem Standort in Wals-Siezenheim (Flachgau) Schulden in Höhe von 2,5 Mio. Euro angesammelt. Das teilen Kreditschützer mit.

In Wals sind sechs Beschäftige von der Insolvenz betroffen.

Eine Einigung mit Banken sei gescheitert, das wird als Grund des Konkurses genannt. Auch sei der Preisdruck im Reifenhandel sehr groß. So hätten auch keine neuen Investoren gefunden werden können. Der Bruckmüller-Standort in Wals-Siezenheim soll aber im Rahmen einer möglichen Unternehmenssanierung weiter bestehen, heißt es. Insgesamt soll die oberösterreichische Firma rund 60 Millionen Euro Schulden haben.

Was tut sich bei anderen Filialen?

Von der Insolvenz betroffen sind Werkstätten in Wien, Salzburg und Oberösterreich - mehr dazu in ooe.ORF.at (ooe.orf.at (15.12.2017)