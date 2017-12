Preuner als neuer Bürgermeister angelobt

Im Gemeinderat der Stadt Salzburg sind Donnerstag der neue Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und der neue Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ) von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angelobt worden. Dieser forderte einen neuen Stil.

APA / NEUMAYR / MMV

Beide Männer gelobten, ihre Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Verschwiegenheitspflichten zu wahren und das Wohl der Stadt Salzburg nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.

Haslauer fordert neuen Stil

Der Landeshauptmann wies in seiner Rede auf die Herausforderungen für die Stadtpolitik hin. Man ersticke im Verkehr, es fehle an wirtschaftlichen Erweiterungsflächen, die soziale Kluft gehe immer weiter auseinander. Es sei eine Illusion zu glauben, dass alle Probleme in den 15 Monaten bis zur nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl zu bewältigen seien. Haslauer appellierte daher für einen neuen Stil und eine „nachhaltige Qualitätspolitik“ in der Stadt.

Rücksicht auf Umlandgemeinden

Gemeinsame Beschlüsse statt einsamer Entscheidungen - Preuner hatte das im Wahlkampf stets betont – und auch am Donnerstagvormittag nach seiner Angelobung versprochen: „Eine Gemeinsamkeit, die nicht an der Stadtgrenze endet.“ Auch das Land und die Umlandgemeinden sollen einbezogen werden: „Ich werde Lösungen gemeinsam mit dem Land und den Umlandgemeinden suchen, gerade auch im Verkehr. Die Stadt ist eingebettet in den Zentralraum, wir müssen uns abstimmen und Ziele gemeinsam verfolgen.“

Bildergalerie:

zurück von weiter

Tröstende Worte fand der Landeshauptmann auch für den Verlierer der Stichwahl am vergangenen Sonntag: „Man sieht: Auch Vizebürgermeister können eines Tages Bürgermeister werden“, sagte er in Richtung Auinger. Preuner war vor seinem Wahlsieg 13 Jahre lang hinter dem zurückgetretenen Stadtchef Heinz Schaden (SPÖ) die Nummer zwei.

Der Neue will auf breite Basis setzen

Der neue Bürgermeister versprach am Donnerstag in seiner Antrittsrede, Lösungen in Zukunft gemeinsam und mit einer breiten Basis finden zu wollen. Nach dem Swap-Prozess gehe es auch darum, das volle Vertrauen zwischen Politik und Verwaltung wiederherzustellen. Preuner forderte in diesem Zusammenhang die Mitarbeiter der Stadt zu einem selbstbewussten Auftreten auf: „Halten Sie mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.“

Finanzen als erstes Thema

Im Fokus der ersten Sitzung stand am Donnerstag der Budgetvoranschlag für das Jahr 2018. Der Etat der Stadt wird im ordentlichen Haushalt 513,63 Millionen Euro betragen. Der Investitionshaushalt erreicht im kommenden Jahr wegen laufender Großprojekte einen Rekordwert von knapp 103,76 Millionen Euro. SPÖ, ÖVP und die Bürgerliste stimmten Donnerstag für, FPÖ und Gemeinderat Christoph Ferch gegen das Budget. Die NEOS, die im Stadtsenat dem Etat noch zugestimmten hatten, lehnten es am Donnerstag ab.

Auinger fürs Bad zuständig - nicht Unterkofler

Im Zuge der Festlegung der neuen Ressortführung gingen die Agenden für die städtische Immobiliengesellschaft (SIG) und damit für den Neubau des Paracelsus-Hallenbades in der heutigen Sitzung an Bernhard Auinger. Die Zuständigkeiten waren im Herbst 2014 mit rot-grün-schwarzer Mehrheit der NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler entzogen worden, nachdem sie Kosten und Standort des Bades öffentlich infrage gestellt hatte.

Nach dem ersten Wahlgang Ende November stellte ihr Preuner in Aussicht, ihr im Falle eines Erfolgs in der Stichwahl die Zuständigkeit für Bad und SIG zurückzugeben. Der Bürgermeister ließ daher für den heutigen Donnerstag einen entsprechenden Amtsbericht erstellen. Die Mehrheit fand aber ein Gegenantrag von SPÖ und Bürgerliste, der Auinger favorisierte. Preuner dazu knapp: „Ich werde diese Niederlage verschmerzen.“

15 Monate bis zur nächsten Wahl

Die neue Salzburger Stadtregierung steht also – für die nächsten 15 Monate. Im Frühjahr 2019 wird wieder gewählt, dann nicht nur der Bürgermeister, sondern auch auch der Gemeinderat. Bis dahin will Preuner möglichst viel erledigen: Verkehrsprobleme, Wohnungsprobleme und das Thema Sicherheit.

Links: