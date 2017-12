Porsche Holding: Eine Mio. Autos verkauft

Die Porsche Holding in Salzburg (PHS), die in 28 Ländern Autos verschiedener Hersteller und Marken verkauft, hat heuer mit ca. 1,025 Mio. Fahrzeugen etwas weniger abgesetzt als 2016. Die PHS ist Österreichs umsatzstärkstes Unternehmen.

Grund für das leichte Minus ist laut Unternehmen der Verkauf einer Tochterfirma in Frankreich. Dieser betraf die PGA Group SAS mit ihren Fremdmarkenaktivitäten und Multimarken-Einzelhandelsstandorten. Dadurch hat sich die Zahl der Standorte und der Mitarbeiter der Porsche Holding verringert, sagt Hans Peter Schützinger, Sprecher der PHS-Geschäftsführung in Salzburg. Hochgerechnet wurden heuer knapp 1,025 Millionen Autos verkauft. Davon waren 254.700 gebrauchte und 770.300 Neuwagen. Somit gab es zum zweiten Mal mehr als eine Million Auslieferungen.

Zum zweiten Mal mehr als eine Million

Voriges Jahr waren gut 1,03 Millionen Fahrzeuge abgesetzt worden. Die Zahl der verkauften „Neuen“ stieg von 2016 auf heuer um knapp 20.000 Stück auf gut 770.000. Die Zahl der sogenannten Tageszulassungen darunter wurde offengelassen. Der Absatz von „Gebrauchten“ sank von knapp 280.000 auf knapp 255.000 Stück.

Die Anzahl der Standorte und verkauften Autos sank durch den Verkauf der Tochter in Frankreich, die auch in Belgien, den Niederlanden und Polen tätig ist um rund 70.000 Stück (gerechnet ab Mai). Die Händleranzahl sank um rund 260 auf 432 und die Mitarbeiteranzahl von fast 35.000 auf knapp 29.500. Schützinger sprach von einem „erfolgreichen Verkauf, einer strategischen Bereinigung zum richtigen Zeitpunkt“.

Keine Angaben zu Erlös, Umsatz und Gewinn

Angaben zum Verkaufserlös wurden wie zum Gesamtumsatz- und gewinn nicht gemacht. Der Umsatz wird traditionell im März bekanntgegeben. Voriges Jahr belief er sich auf 21,1 Mrd. Euro: „Und auch heuer wird ein gutes Jahr“, so Schützinger.

Der Marktanteil in Österreich von VW mit seinen Konzernmarken sank minimal von 34,5 auf 34 Prozent (VW hat alleine 16,6 Prozent, minus 0,5 Prozent). Das ist bei geringen Schwankungen der schwächste Wert seit 2011. Der Markt insgesamt ist heuer der zweitbeste nach 2011. Vom Vorjahr auf heuer wuchs er um 6,2 Prozent auf 350.000 Pkw (2011: 356.145).

Internationaler Rekord im Großhandel

Im CEE-Kernmarkt, wo der Absatz insgesamt um zwölf Prozent auf 882.900 Fahrzeuge stieg, hat VW einen Marktanteil von 18,4 Prozent (18,8 Prozent). Schützinger rechnet in diesem Wachstumsmarkt mit einer weiteren Erholung der Lage und somit mit einem steigenden Absatz.

Im Großhandel gibt es heuer ein „Rekordvolumen“. 370.800 abgesetzte Fahrzeuge entsprechen einem Plus von 13,2 Prozent. Alleine in Österreich wurden 128.000 (2016: 121.000) Pkw, Lkw und Busse abgesetzt, im CEE-Raum 205.900 (18.5400), in Südamerika 27.300 (20.300) und in Asien 9.300 (1.000).

