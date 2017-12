Gaissau-Hintersee: Skibetrieb ab Freitag

Lange war unklar ob der Skibetrieb in Gaissau-Hintersee weitergehen kann. Bis zuletzt habe die Zustimmung des chinesischen Eigentümers gefehlt. Seit Mittwochvormittag steht aber fest, der Skibetrieb startet am Freitag.

Bis zuletzt wusste niemand wie es mit dem angeschlagenen Skigebiet weitergeht. Erst am Dienstag hieß es, dass die Zustimmung des chinesischen Eigentümers noch ausstehe, Grundbesitzer drohten mit dem Ausstieg aus den Pachtverträgen - mehr dazu in Gaissau: Erneut Zittern um Saisonstart (salzburg.ORF.at; 11.12.2017)

Skibetrieb startet am Freitag

Am Mittwoch konnte offenbar doch eine Einigung erzielt werden. Das Skigebiet Gaißau-Hintersee in der Osterhorngruppe soll am Freitag in die Wintersaison starten. In Betrieb geht vorerst nur ein Teil der Lifte, der Vollbetrieb soll in der kommenden Woche folgen.

Sanierungsverfahren im Januar

Der Eröffnung gehen bange Monate voraus in denen unklar war ob das Skigebiet je wieder in Betrieb gehen kann. Im Jänner 2017 wurde über die Betreibergesellschaft ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 91 Gläubiger stellten offene Forderungen in Höhe von 2,66 Millionen Euro - mehr dazu in Gaißau-Hintersee: Weiter Poker um Skigebiet (salzburg.ORF.at; 7.10.2017)

