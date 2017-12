Brand: Rollstuhlfahrer konnte sich selbst retten

Die Feuerwehr Oberndorf (Flachgau) ist am Abend zur nachbarschaftlichen Löschhilfe gerufen worden. In Laufen hatte es in einem Einfamilienhaus gebrannt. Ein Rollstuhlfahrer konnte sich aus dem brennenden Haus retten.

Der Brand war am Dienstagabend ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus Deutschland und Österreich rückten zu dem Einsatz aus.

Die Einsatzkräfte versorgten mussten einen verletzten Rollstuhlfahrer versorgen, der bereits aus dem verrauchten Gebäude entkommen war und von einem Nachbarn betreut wurde, als die ersten Fahrzeuge eintrafen und brachten ihn dann nach notärztlicher Behandlung zur weiteren Versorgung ins Salzburger Landeskrankenhaus.

Gebäudedach musste abgedeckt werden

Die Oberndorfer (Flachgau) Feuerwehr war mit 18 Mann im Einsatz sagte Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Pitter: „Es ist eine Herausforderung, aber wir haben jetzt noch die Feuerwehren des Ortsteils Leobendorf und Surheim dazu geholt und werden den Brand mit vereinten Kräften auch in der Zwischendecke in den Griff bekommen“, schilderte der Kommandant der Oberndorfer Feuerwehr die Situation während des Einsatzes.

Gegen 21 Uhr begannen die Einsatzkräfte schließlich damit das Dach abzutragen. Dadurch konnten letzte Glutnester in der Zwischendecke gelöscht werden. Ersten Informationen zu Folge hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Feuerwehren aus Laufen und Surheim und Oberndorf haben das Gebäude von mehreren Seiten abgelöscht

