Tauernklinik: Drängen auf rasche Eingliederung

Die Eingliederung der Tauernklinik in die Salzburger Landeskliniken zieht sich weiter in die Länge - das schade dem Spital, klagt der Mittersiller Bürgermeister. Die Stadtgemeinde Zell am See will sich dagegen noch rechtlich absichern.

Ärzte verlassen das Spital in Mittersill, weil sie in anderen Häusern bessere Perspektiven sehen. Das sagt der Bürgermeister von Mittersill, Wolfgang Viertler (VIERT). Die Tauernklinik mit den Standorten Zell am See und Mittersill soll Teil der Salzburger Landeskliniken werden, das ist beschlossen worden.

Viertler: „Katastrophe für alle Beteiligten“

Mittersill macht jetzt Druck, weil zu wenig weitergehe, sagt Wolfgang Viertler: „Hier auf Zeit zu spielen führt nur zu weiterer Verunsicherung und das ist vor allem für die Belegschaft, die Bevölkerung und für die Patienten eine Katastrophe“. Die dringliche Bitte der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen des Oberpinzgaues sei es daher, so schnell wie möglich die Betriebsfortführung an die SALK zu übergeben, so Viertler.

Zell am See nach Schaden-Urteil vorsichtig

Die Stadtgemeinde Zell am See bremst aber. Die Stadt will sich erst absichern, dass auch nach dem Zusammenschluss mit den Landeskliniken die medizinische Versorgung im Pinzgau gesichert ist. Nach dem Gerichtsverfahren gegen Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden, der wegen Untreue nicht rechtskräftig verurteilt worden ist, sind die Spitalsverantwortlichen im Pinzgau sehr vorsichtig geworden.

Es gehe um die Verantwortung für Vermögen. Alle Leistungen der Tauernklinik müssen deshalb genau bewertet werden, sagt der Bürgermeister von Zell am See, Peter Padourek (ÖVP): „Wir müssen uns absichern, um das Treuhandvermögen das wir verwalten, bestmöglich verwalten zu können und letztlich keinen Cent zu viel oder zu wenig übergeben.“

Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP) drängt auf einen raschen Abschluss der Verhandlungen. Er will, dass die Betriebsführung der Tauernklinik so schnell wie möglich auf die Salzburger Landeskliniken übergeht.

Links: