Salzburger Logistiker übernimmt Tiroler Spedition

Der Salzburger Logistikkonzern Quehenberger übernimmt Anfang 2018 die Tiroler Alpin Spedition GmbH. Damit will das Unternehmen seine Präsenz im Nachbarbundesland stärken.

Das Salzburger Logistikunternehmen Quehenberger Logistics übernimmt ab Jänner die Tiroler Alpin Spedition GmbH. Das auf Transportmanagement spezialisierte Unternehmen mit Stammsitz in Straßwalchen, beschäftigt derzeit rund 2.700 Mitarbeiter an 85 Standorten in 17 Ländern.

ORF

Übernahmesumme nicht bekannt

Mit der Übernahme des Tiroler Unternehmens wolle man seine Präsenz in Tirol stärken, heißt es seitens der Firma Quehenberger. Um wieviel Geld der Logistikkonzern die Spedition in Kufstein übernommen hat ist nicht kolportiert.

Die Alpin Spedition beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter. Der Umsatz der Tiroler Firma beträgt 2018 rund 15 Millionen Euro.