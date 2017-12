Patenprojekt für Flüchtlinge ausgezeichnet

Für ihr Patenprojekt für unbegleitetete, minderjährige Flüchtlinge ist die Salzburger Kinder und Jugendanwaltschaft mit dem europäischen Verwaltungspreis ausgezeichnet worden. Dabei nehmen sich Salzbuger eines Jugendlichen an und begleiten ihn unterstützend durch den Alltag.

Gemeinsam Lernen, Deutsch üben oder Kochen: Die derzeit insgesamt 170 Paten verbingen mit ihren Schützlingen viel Freizeit. Das freiwillige Engagement soll jungen Flüchtlingen dabei helfen, sich besser zu integrieren.

Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt hofft, das Projekt weiter ausbauen zu können. „Am Anfang war das Interesse sehr groß. Da hatten wir an einem Informationsabend 70 Personen. Inzwischen ist das Interesse aber zurückgegangen und wir können noch gut Menschen brauchen, die sich engagieren wollen. Denn die Warteliste ist lang und wir haben viele Jugendliche, die sich einen Paten wünschen“, sagt Holz-Dahrenstaedt.

Noch weitere Paten und Patenfamilien gesucht

Auch Integrationslandesrätin Martina Berthold (Grüne) zeigt sich vom Patenmodell überzeugt. „Dieses Projekt ist eine extrem gute Unterstützung für unsere Quartiere und die Arbeit, die wir in den Systemen leisten. Es gibt eine menschliche Komponente - dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, von einer österreichischen Familie oder Einzelpersonen begleitet zu werden“, sagt Berthold.

Vor ihrem Einsatz als Pate lernen die Interessierten selbt noch einiges dazu. Sie absolvieren eine kurze Ausbildung, die auch Themen wie Traumabewältigung oder Asylrecht behandelt. Mehr als 200 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben zur Zeit in Betreuungseinrichtungen in Salzburg. Für sie werden noch weitere Paten und Patenfamilien gesucht, um Lücken bei der Integration in die Gesellschaft zu schließen.

